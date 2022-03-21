Нехватка участковых в Екатеринбурге превысила 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дефицит участковых сотрудников полиции в Екатеринбурге превышает 20%, а по всей Свердловской области не хватает каждого десятого сотрудника. Об этом заявил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков, выступая с отчетом перед депутатами заксобрания, передает корреспондент URA.RU. По словам шефа полиции, одна из главных причин — невысокий оклад.

«Это серьезная проблема по всей области. Остро она стоит в городе [Екатеринбурге] — более 20% некомплект. В области это где-то 12%. В феврале министр внутренних дел РФ [Владимир Колокольцев] в своем докладе акцентировал: если мы не поднимем денежное довольствие сотрудников, эта проблема будет продолжаться. Я вам скажу, что зарплата участкового, который пришел на работу, это 38 тысяч рублей», — признался Мешков.

По словам начальника главка, из-за нехватки рук оставшимся участковым приходится обслуживать не только свои участки: «Нагрузка просто сумасшедшая». В связи с этим, дал понять Мешков, не исключены новые увольнения. Отдельно он объявил, что главк попросит областную власть о финансовой поддержке. «Мы готовим представление в правительство Свердловской области с примерами регионов, которые находят способы доплаты участковым и сотрудникам ППС», — анонсировал Мешков.

Осенью 2021 года источники URA.RU сообщали, что некомплект кадров в свердловской полиции достиг 30%. Официально в главке это опровергали утверждая, что цифра составляет 14,4%. Дефицит связывают с текучкой кадров в МВД.

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