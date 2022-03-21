Миллиардер прокомментировал решение аэропорта Шереметьево отправить сотрудников в простой Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков предупредил россиян о возвращении путешествий в плацкарте поезда. Комментируя решение руководства аэропорта Шереметьево отправить в простой 20% сотрудников, Рыбаков рекомендовал вспомнить ощущения от путешествий по железной дороге.

«Мы потихоньку возвращаемся к тому, как раньше ездили: купе, плацкарт и так далее. Кто забыл, что есть вообще вагоны плацкартные, вы вспомните! А то понимаешь бизнес-класс, бизнес-джет, какие-то там СВ и так далее…. В следующий раз, мы будем ехать во Владивосток 14 суток в плацкарте, а не на самолете», — сообщил Рыбаков в видео на своем YouTube канале.

Миллиардер добавил, что все это очень расстраивает. По мнению Рыбакова, в данный момент необходимо вкладываться в импортозамещение, производить множество вещей локально.

Рыбаков ранее обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой снизить ключевую ставку до 6%. По мнению миллиардера, с сегодняшней ставкой в 20% бизнес не станет брать деньги в кредит, так как не сможет их вернуть.

Россия вынуждена делать упор на импортозамещение после введения западом антироссийских санкций. Данные ограничения введены с целью ослабления российской экономики и ухудшения уровня жизни россиян. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными. Но в правительстве считают, что уход с отечественного рынка зарубежных компаний подстегнет развитие соответствующих отраслей внутри страны.

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