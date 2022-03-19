Челябинский миллиардер просит Набиуллину снизать ключевую ставку

19 марта 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Игорь Рыбаков считает, что снижение ставки поддержит экономику России Фото: Илья Московец © URA.RU Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением уменьшить ключевую ставку до 6%. По мнению Рыбакова это позволит оживить экономику России. «Куда вы подняли до 20%, зачем вы остановили все производство? Все контракты инвестиционные, все стройки, все сейчас стоят, ждут, умоляют: „Эльвира Набиуллина, сделайте ставку 6%!“. Поэтому, Эльвира Набиуллина, оставайтесь главой Центрального банка и сделайте ставку 6%!» — заявил Рыбаков, обращаясь к Набиуллиной на своем youtube-канале. Рыбаков заявил, что бизнесу нужны деньги, чтобы строить заводы и создавать рабочие места. Под ставку в 20% или даже 13%, бизнес деньги брать не станет, так как не сможет «их отбить», уверен Рыбаков. Если ставка будет 6%, страна начнет возрождаться, подчеркнул предприниматель. Ранее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта. На должности главы Центробанка Набиуллина работает с 2017 года. Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом, 28 февраля. 18 марта было принято решение сохранить ставку на этом же уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением уменьшить ключевую ставку до 6%. По мнению Рыбакова это позволит оживить экономику России. «Куда вы подняли до 20%, зачем вы остановили все производство? Все контракты инвестиционные, все стройки, все сейчас стоят, ждут, умоляют: „Эльвира Набиуллина, сделайте ставку 6%!“. Поэтому, Эльвира Набиуллина, оставайтесь главой Центрального банка и сделайте ставку 6%!» — заявил Рыбаков, обращаясь к Набиуллиной на своем youtube-канале. Рыбаков заявил, что бизнесу нужны деньги, чтобы строить заводы и создавать рабочие места. Под ставку в 20% или даже 13%, бизнес деньги брать не станет, так как не сможет «их отбить», уверен Рыбаков. Если ставка будет 6%, страна начнет возрождаться, подчеркнул предприниматель. Ранее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта. На должности главы Центробанка Набиуллина работает с 2017 года. Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом, 28 февраля. 18 марта было принято решение сохранить ставку на этом же уровне.