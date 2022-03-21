Жители ЯНАО в марте стали чаще искать работу

Ямальцы ищут работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО за неделю с 14 по 20 марта выросло количество резюме на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru.

«За неделю с 14 по 20 марта 2022 года количество активных резюме в ЯНАО выросло на 1,7% по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля. Наиболее активно на рынок труда начали выходить представители профессиональных сфер „Инсталляция и сервис“ (количество резюме увеличилось на 34,1%), „Бухгалтерия“ (+24,4%), „Административный персонал“ (+23,8%), „Производство“ (+21,4%) и „Строительство, недвижимость“ (+21%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова рассказывает, что сейчас назвать причины, по которым произошел рост количества подаваемых резюме, сложно. Есть несколько возможных причин: небольшие сокращения либо предчувствие или страх нестабильности, обыкновенный мониторинг рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях или отраслях. Кроме того отмечается, что для весны характерно увеличение количества резюме. «В апреле начнет складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей», — поясняет Осипова.

А вот количество активных вакансий в ЯНАО, наоборот, уменьшилось на 14,7%. Однако это не говорит о нестабильности на рынке труда. «При этом нужно сказать, что в целом ситуация на рынке труда региона остается стабильной: сегодня на одну вакансию приходится всего 4,6 резюме — это соответствует нормальному уровню конкуренции среди соискателей», — поясняет пресс-служба.

Рекрутинговые агентства ранее провели анализы рынка труда на самые высокооплачиваемые вакансии. Больше всех на Ямале готовы платить вахтовикам.

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