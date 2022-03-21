Мастерству чтения КТ-снимков Борис Кадяев обучался в Японии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ушел из жизни самый опытный рентгенолог Ишима (Тюменская область) Борис Кадяев. Об этом URA.RU сообщили в Областной больнице №4. Медик 25 лет отдал работе в больнице, и был первым специалистом, освоившим компьютерный томограф, для чего обучался в Японии.

«Скоропостижно ушел из жизни ветеран здравоохранения, врач-рентгенолог Борис Кадяев. Ему было 73 года. ОБ №4 Ишима он посвятил 25 лет. Борис Николаевич был первым врачом, кто освоил работу на компьютерном томографе. Для этого ему даже пришлось съездить в Японию», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы.

Борис Кадяев не ушел из медицины, даже выйдя на пенсию. На заслуженный отдых он отправился лишь в 2019 году. Коллеги вспоминают доктора как скромного человека, но большого профессионала своего дела.

«Он в совершенстве осуществлял чтение рентгенограмм, томографических снимков и флюорограмм. Его заключения отличались высокой точностью, способствовали безошибочной постановке диагноза, проведению своевременного и качественного лечения», — добавили в больнице.

URA.RU ранее писало, что в Тюменской области после продолжительной болезни скончался бывший главный онколог Тюменской области Владимир Зуев. Мужчина ушел из жизни в 47 лет.