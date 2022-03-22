Минтранс решил вопрос с дефицитом самолетов в России

Российские авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Отмечается, что отечественные авиакомпании на данный момент потеряли 78 самолетов, так как они были арестованы за рубежом.
Российские авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Отмечается, что отечественные авиакомпании на данный момент потеряли 78 самолетов, так как они были арестованы за рубежом.