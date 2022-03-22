Минтранс решил вопрос с дефицитом самолетов в России

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов Фото:

Российские авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Отмечается, что отечественные авиакомпании на данный момент потеряли 78 самолетов, так как они были арестованы за рубежом.

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Российские авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Отмечается, что отечественные авиакомпании на данный момент потеряли 78 самолетов, так как они были арестованы за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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