Минтранс решил вопрос с дефицитом самолетов в России

Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские авиакомпании уже перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Отмечается, что отечественные авиакомпании на данный момент потеряли 78 самолетов, так как они были арестованы за рубежом.