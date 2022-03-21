Задержанному ФСБ челябинскому замглавы вменяют новые преступления

Оперативники ФСБ вскрыли новые эпизоды в деле чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении задержанного ФСБ первого замглавы Ашинского района Семена Авраменко, обвиняемого в получении взятки, возбуждено новое уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. Новое дело также связано с возможным получением взятки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Ашинского района и двух предпринимателей. По версии следствия, в течение 2020—2021 годов первый заместитель главы района получил взятки от предпринимателей на сумму более 300 тысяч рублей» за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир, предназначенным гражданам из числа детей-сирот», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по региону. Авраменко был задержан в конце декабря 2021 года. Тогда речь шла о возможной взятке в 50 тысяч рублей с контрактов на жилье для детей-сирот. В настоящее время чиновник находится в СИЗО.

10 февраля силовики задержали Виктора Чистякова, руководившего Ашинским районом 2010 по 2015 год. Чистяков остался в администрации на должности заместителя и был уволен после смены власти. Его обвиняют в получении крупной взятки в 2018 году за содействие в получении контракта при строительстве очистных в поселке Кропачево.

Уголовные дела в отношении Авраменко и Чистякова были возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона. Оба чиновника вину не признают.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам