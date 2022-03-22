В Кремле объяснили, почему русских за рубежом сложно защитить

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили URA.RU, что русских за рубежом сложно защитить от давления, так как международное право практически перестало работать. Фото:
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В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе.

«Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков.

В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян.

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В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе. «Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков. В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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