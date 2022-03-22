В Кремле объяснили, почему русских за рубежом сложно защитить

В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе.
«Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков.
В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян.
В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе. «Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков. В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян.