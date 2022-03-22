В Кремле объяснили, почему русских за рубежом сложно защитить

22 марта 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили URA.RU, что русских за рубежом сложно защитить от давления, так как международное право практически перестало работать. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе. «Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков. В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена». Для их защиты осталось слишком мало работающих мер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о нарастании русофобии на Западе. «Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают. Истерика там такая, что она не дает возможности европейцам принимать трезвые решения. Поэтому сейчас, да, для русских, которые живут за границе очень сложные времена», — отметил Песков. В МИД России захлестнувшую Европу борьбу со всем русским назвали ситуацией, близкой к откровенному расизму. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, а посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян.