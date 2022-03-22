Экс-депутат Рады сообщил о подготовке свержения Зеленского. «В ближайшие две недели»

22 марта 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский находится за границей, считает Илья Кива Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националистические отряды в течение двух недель организуют военный переворот и свергнут президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «Националисты подготовили к реализации свою давнюю мечту: приход к власти путем военного переворота. Они прекрасно понимают, что Зеленский сейчас слаб и деморализован, все вчерашние партнеры его кинули. Зеленского нет в Киеве, он находится за границей, откуда пишет свои ролики. И группа националистов, которая находится в прямом контакте с контрразведкой, как раз и подготовит этот переворот. Сейчас почти все административные здания Киева заняты этими людьми, они ждут удобного момента. Это произойдет в ближайшие две недели», — заявил Кива. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националистические отряды в течение двух недель организуют военный переворот и свергнут президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «Националисты подготовили к реализации свою давнюю мечту: приход к власти путем военного переворота. Они прекрасно понимают, что Зеленский сейчас слаб и деморализован, все вчерашние партнеры его кинули. Зеленского нет в Киеве, он находится за границей, откуда пишет свои ролики. И группа националистов, которая находится в прямом контакте с контрразведкой, как раз и подготовит этот переворот. Сейчас почти все административные здания Киева заняты этими людьми, они ждут удобного момента. Это произойдет в ближайшие две недели», — заявил Кива. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.