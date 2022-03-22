Экс-депутат Рады сообщил о подготовке свержения Зеленского. «В ближайшие две недели»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский находится за границей, считает Илья Кива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Националистические отряды в течение двух недель организуют военный переворот и свергнут президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.

«Националисты подготовили к реализации свою давнюю мечту: приход к власти путем военного переворота. Они прекрасно понимают, что Зеленский сейчас слаб и деморализован, все вчерашние партнеры его кинули. Зеленского нет в Киеве, он находится за границей, откуда пишет свои ролики. И группа националистов, которая находится в прямом контакте с контрразведкой, как раз и подготовит этот переворот. Сейчас почти все административные здания Киева заняты этими людьми, они ждут удобного момента. Это произойдет в ближайшие две недели», — заявил Кива.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.

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Националистические отряды в течение двух недель организуют военный переворот и свергнут президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «Националисты подготовили к реализации свою давнюю мечту: приход к власти путем военного переворота. Они прекрасно понимают, что Зеленский сейчас слаб и деморализован, все вчерашние партнеры его кинули. Зеленского нет в Киеве, он находится за границей, откуда пишет свои ролики. И группа националистов, которая находится в прямом контакте с контрразведкой, как раз и подготовит этот переворот. Сейчас почти все административные здания Киева заняты этими людьми, они ждут удобного момента. Это произойдет в ближайшие две недели», — заявил Кива. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и их освобождение от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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