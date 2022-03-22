России отказали в поставке деталей для МС-21 даже по предоплате

22 марта 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Серийное производство МС-21 начнется в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные компании отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». «Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — сообщил Манутров. Министр заявил, что несмотря на отказ в поставке запчастей Россия начнет производить самолет в 2024 году, после окончания работ по импортозамещению. «Это требует проведения соответствующих процедур и испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», — сообщил Манутров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отечественный МС-21 ничем не уступает американскому Boeing. Его производство было анонсировано президентом в 2021 году, пишет «Национальная служба новостей». Проблемы с запчастями начались после введения новых экономических санкций против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Запад ввел бы санкции против России в любом случае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранные компании отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». «Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — сообщил Манутров. Министр заявил, что несмотря на отказ в поставке запчастей Россия начнет производить самолет в 2024 году, после окончания работ по импортозамещению. «Это требует проведения соответствующих процедур и испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», — сообщил Манутров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отечественный МС-21 ничем не уступает американскому Boeing. Его производство было анонсировано президентом в 2021 году, пишет «Национальная служба новостей». Проблемы с запчастями начались после введения новых экономических санкций против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Запад ввел бы санкции против России в любом случае.