21 марта 2022

В Челябинской области ликвидируют четыре районных суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Функции ликвидируемых передадут близлежащим судам Фото:

В Челябинской области приступают к ликвидации судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующий вопрос внесен в повестку сессии заксобрания региона на 31 марта.

«В каждом из упраздняемых судов числится по три судьи — это слишком мало, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан на осуществления правосудия. К примеру, при необходимости отвода судьи это просто невозможно осуществить», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного парламента.

Как пояснили URA.RU в ЗСО, полномочия по осуществлению правосудия передадут в близлежащие суды. Это Карталинский городской суд, Троицкий городской, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды, где будут образованы постоянные судебные присутствия.

Схожим образом поступили в регионе в 2020 году. Тогда речь шла о Нязепетровском и Кизильском районных судах, а также Карабашском городском суде. Штат судей в них был еще меньше, что послужило основанием для ликвидации.

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В Челябинской области приступают к ликвидации судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующий вопрос внесен в повестку сессии заксобрания региона на 31 марта. «В каждом из упраздняемых судов числится по три судьи — это слишком мало, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан на осуществления правосудия. К примеру, при необходимости отвода судьи это просто невозможно осуществить», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного парламента. Как пояснили URA.RU в ЗСО, полномочия по осуществлению правосудия передадут в близлежащие суды. Это Карталинский городской суд, Троицкий городской, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды, где будут образованы постоянные судебные присутствия. Схожим образом поступили в регионе в 2020 году. Тогда речь шла о Нязепетровском и Кизильском районных судах, а также Карабашском городском суде. Штат судей в них был еще меньше, что послужило основанием для ликвидации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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