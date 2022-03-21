В Челябинской области ликвидируют четыре районных суда

Функции ликвидируемых передадут близлежащим судам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области приступают к ликвидации судов в Брединском, Нагайбакском, Чесменском и Троицком районах. Соответствующий вопрос внесен в повестку сессии заксобрания региона на 31 марта.

«В каждом из упраздняемых судов числится по три судьи — это слишком мало, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан на осуществления правосудия. К примеру, при необходимости отвода судьи это просто невозможно осуществить», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного парламента.

Как пояснили URA.RU в ЗСО, полномочия по осуществлению правосудия передадут в близлежащие суды. Это Карталинский городской суд, Троицкий городской, а также Верхнеуральский и Варненский районные суды, где будут образованы постоянные судебные присутствия.

Схожим образом поступили в регионе в 2020 году. Тогда речь шла о Нязепетровском и Кизильском районных судах, а также Карабашском городском суде. Штат судей в них был еще меньше, что послужило основанием для ликвидации.