Роскомнадзор предупредил «Новую газету» из-за нарушения закона

22 марта 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Ведомство призвало отредактировать материал «Новой газеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор вынес российскому изданию «Новая газета» официальное предупреждение. В нем содержится информация о недопустимости нарушения закона, говорится в сообщении ведомства. «22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания „Новая газета“ официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. На сайте был размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — приводит информацию РИА «Новости». Отмечается также, что причина предупреждения — не указание маркировки «иностранный агент». Эти действия ведомство считает нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации». Маркировка нужна для информирования читателей о том, что материалы таких изданий преследуют интересы других государств, уточняет Nation News. Роскомнадзор призвал отредактировать материал. Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принял решение передать свою Нобелевскую медаль на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам, пишет «Национальная служба новостей». Муратов получил награду в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор вынес российскому изданию «Новая газета» официальное предупреждение. В нем содержится информация о недопустимости нарушения закона, говорится в сообщении ведомства. «22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания „Новая газета“ официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. На сайте был размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — приводит информацию РИА «Новости». Отмечается также, что причина предупреждения — не указание маркировки «иностранный агент». Эти действия ведомство считает нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации». Маркировка нужна для информирования читателей о том, что материалы таких изданий преследуют интересы других государств, уточняет Nation News. Роскомнадзор призвал отредактировать материал. Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принял решение передать свою Нобелевскую медаль на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам, пишет «Национальная служба новостей». Муратов получил награду в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден.