Роскомнадзор предупредил «Новую газету» из-за нарушения закона

Роскомнадзор вынес российскому изданию «Новая газета» официальное предупреждение. В нем содержится информация о недопустимости нарушения закона, говорится в сообщении ведомства.
«22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания „Новая газета“ официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. На сайте был размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — приводит информацию РИА «Новости».
Отмечается также, что причина предупреждения — не указание маркировки «иностранный агент». Эти действия ведомство считает нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации». Маркировка нужна для информирования читателей о том, что материалы таких изданий преследуют интересы других государств, уточняет Nation News. Роскомнадзор призвал отредактировать материал.
Роскомнадзор вынес российскому изданию «Новая газета» официальное предупреждение. В нем содержится информация о недопустимости нарушения закона, говорится в сообщении ведомства. «22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания „Новая газета“ официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. На сайте был размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — приводит информацию РИА «Новости». Отмечается также, что причина предупреждения — не указание маркировки «иностранный агент». Эти действия ведомство считает нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации». Маркировка нужна для информирования читателей о том, что материалы таких изданий преследуют интересы других государств, уточняет Nation News. Роскомнадзор призвал отредактировать материал. Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принял решение передать свою Нобелевскую медаль на аукцион. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам, пишет «Национальная служба новостей». Муратов получил награду в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден.