Соловьев похвалил Муратова, отдавшего Нобелевскую премию беженцам

22 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал поступок главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, отдавшего свою Нобелевскую медаль в поддержку украинских беженцев, благородным. Телеведущий отметил, что Муратов занимается благотворительностью не первый год. «Это благородный поступок. Дмитрий Муратов много лет занимается благотворительностью — помогает детям, страдающим неизлечимыми болезнями, лекарства для которых стоят огромных денег. Теперь он помог беженцам, наверное, это правильно», — слова Соловьева приводит «Ридус». Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Однако Муратов решил выставить медаль премии мира на торги. Все вырученные средства пойдут на помощь беженцам из Украины, которых насчитывают уже более 10 миллионов. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.