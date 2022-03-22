Невролог Анисимова рассказала о риске внезапной потери сознания

22 марта 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Потеря сознания может случиться из-за тугого воротника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Человек может внезапно потерять сознание, повернув голову в сторону. Невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова рассказала URA.RU, что такое явление возникает при увеличении давления крови в сонных артериях или внешнем давлении на кожу в данной области. «При нарушениях кровообращения, которое осуществляется по системе в сонной артерии, бывает такой синдром кавернозного синуса, когда человек может повернуть голову в сторону и резко отключиться. Это будет не нарушение мозгового кровообращения напрямую, это будет не инсульт. Это будет синокаротидный рефлекс, потому что в области разделения сонной артерии на внутреннюю и наружную находится участок, который чувствителен к перепадам давления», — сказала Елена Анисимова. Собеседница агентства рассказала, что при этом синдроме у человека на некоторое время останавливается сердце. «Человек просто поворачивает голову или наклоняет голову назад и отключается в этот момент. Также рефлекторно останавливается дыхание, и останавливается сердце на секунды. Просто выключается и включается его память. Потом через какое-то время он приходит в себя. Также резко, как и он выключился, и продолжает жить до следующего эпизода», — уточнила она. Существует несколько причин возникновения синдрома кавернозного синуса, подчеркнула невролог-нейрофизиолог. «При повороте головы, при тугом воротничке, при нагрузке в спортивном зале, при давлении на этот синокаротидный участок напряженными мышцами шеи, при атеросклерозе в этой области. Также это может возникать в составе крови, например, сахарный диабет, или какие-то электролитные изменения при ковиде, поэтому человек имеет большую склонность попасть в ситуацию синокаротидного рефлекса с остановкой сердца, остановкой дыхания и выключением сознания», — заключила кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек может внезапно потерять сознание, повернув голову в сторону. Невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова рассказала URA.RU, что такое явление возникает при увеличении давления крови в сонных артериях или внешнем давлении на кожу в данной области. «При нарушениях кровообращения, которое осуществляется по системе в сонной артерии, бывает такой синдром кавернозного синуса, когда человек может повернуть голову в сторону и резко отключиться. Это будет не нарушение мозгового кровообращения напрямую, это будет не инсульт. Это будет синокаротидный рефлекс, потому что в области разделения сонной артерии на внутреннюю и наружную находится участок, который чувствителен к перепадам давления», — сказала Елена Анисимова. Собеседница агентства рассказала, что при этом синдроме у человека на некоторое время останавливается сердце. «Человек просто поворачивает голову или наклоняет голову назад и отключается в этот момент. Также рефлекторно останавливается дыхание, и останавливается сердце на секунды. Просто выключается и включается его память. Потом через какое-то время он приходит в себя. Также резко, как и он выключился, и продолжает жить до следующего эпизода», — уточнила она. Существует несколько причин возникновения синдрома кавернозного синуса, подчеркнула невролог-нейрофизиолог. «При повороте головы, при тугом воротничке, при нагрузке в спортивном зале, при давлении на этот синокаротидный участок напряженными мышцами шеи, при атеросклерозе в этой области. Также это может возникать в составе крови, например, сахарный диабет, или какие-то электролитные изменения при ковиде, поэтому человек имеет большую склонность попасть в ситуацию синокаротидного рефлекса с остановкой сердца, остановкой дыхания и выключением сознания», — заключила кандидат медицинских наук.