Кадыров планирует провести военный парад в Киеве

22 марта 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил о планах проведения военного парада на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов во время визита в расположение чеченских бойцов на Украине пообещал, что в Киеве пройдет военный парад, который ознаменует успех российских войск «над коварным врагом». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, посетил на Украине расположение бойцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.По его словам, Алханов подчеркнул, что «успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом» приведут к результату — военному параду в Киеве. Как утверждает Кадыров, в мероприятии «примут участие и чеченские бойцы на нашей специальной технике». с 24 февраля Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как объяснял президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов во время визита в расположение чеченских бойцов на Украине пообещал, что в Киеве пройдет военный парад, который ознаменует успех российских войск «над коварным врагом». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, посетил на Украине расположение бойцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.По его словам, Алханов подчеркнул, что «успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом» приведут к результату — военному параду в Киеве. Как утверждает Кадыров, в мероприятии «примут участие и чеченские бойцы на нашей специальной технике». с 24 февраля Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как объяснял президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.