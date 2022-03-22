Китайцы высоко оценили российский комплекс «Кинжал»

22 марта 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

«Кинжал» стал пощечиной НАТО, пишут китайские СМИ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайские СМИ отметили эффективную проникающую способность российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По их словам, уже первое применение этого оружия стало пощечиной НАТО и не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности. «Склад боеприпасов, который был атакован ракетой „Кинжал“ 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить», — пишет издание «Хуанцю шибао» (в англоязычной версии известно как Global Times). По мнению авторов, «Кинжал» имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления. Авторы издания Sina.com отмечают, что если бы российские ракеты не поразили важные объекты украинской армии, Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности. «Значит, первый боевой опыт „Кинжала“ был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — добавили журналисты. По их словам, сейчас альянсу, «который давно ставил под сомнение реальные характеристики» ракетного комплекса, нечего сказать. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации страны. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса. Неуязвимость российской ракеты признал даже президент США Джо Байден. По его словам, «Кинжал» практически невозможно уничтожить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Китайские СМИ отметили эффективную проникающую способность российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По их словам, уже первое применение этого оружия стало пощечиной НАТО и не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности. «Склад боеприпасов, который был атакован ракетой „Кинжал“ 18 марта, был подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить», — пишет издание «Хуанцю шибао» (в англоязычной версии известно как Global Times). По мнению авторов, «Кинжал» имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления. Авторы издания Sina.com отмечают, что если бы российские ракеты не поразили важные объекты украинской армии, Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности. «Значит, первый боевой опыт „Кинжала“ был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — добавили журналисты. По их словам, сейчас альянсу, «который давно ставил под сомнение реальные характеристики» ракетного комплекса, нечего сказать. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации страны. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии, в частности, удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса. Неуязвимость российской ракеты признал даже президент США Джо Байден. По его словам, «Кинжал» практически невозможно уничтожить.