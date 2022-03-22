22 марта 2022
21 марта 2022

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою работу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, работа в поле, исследование, поиск, гусеничный вездеход, исследования, поисковый отряд, поисковики, газ-34, экспедиция, работа в лесу, поисковые работы
Причиной прекращения работы стали разногласия из-за позиции по поводу происходящего в мире Фото:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Как сообщает руководитель ямальского отделения Игорь Заборовский, причиной стали разногласия из-за позиции по поводу происходящего в России и мире.

«С сегодняшнего дня, на основании коллективного голосования руководителей городских отделений и руководителей тематических направлений, ДПСО „ЛизаАлерт“ прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции „ЛизаАлерт“ по отношению к ситуации, происходящей в мире», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Поисковый отряд „ЯМАЛ“».

Однако, как добавляет Заборовский, его команда не прекратит свою деятельность в ЯНАО. Они сделают все возможное, что бы продолжать безвозмездно делиться своими ресурсами и профессиональными навыками на благо других людей. Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» уже переименована в поисковый отряд «ЯМАЛ».

Ранее URA.RU сообщало, что Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Причиной этому стало желание оказать поддержку военным, защищающим интересы страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Как сообщает руководитель ямальского отделения Игорь Заборовский, причиной стали разногласия из-за позиции по поводу происходящего в России и мире. «С сегодняшнего дня, на основании коллективного голосования руководителей городских отделений и руководителей тематических направлений, ДПСО „ЛизаАлерт“ прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции „ЛизаАлерт“ по отношению к ситуации, происходящей в мире», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Поисковый отряд „ЯМАЛ“». Однако, как добавляет Заборовский, его команда не прекратит свою деятельность в ЯНАО. Они сделают все возможное, что бы продолжать безвозмездно делиться своими ресурсами и профессиональными навыками на благо других людей. Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» уже переименована в поисковый отряд «ЯМАЛ». Ранее URA.RU сообщало, что Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Причиной этому стало желание оказать поддержку военным, защищающим интересы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...