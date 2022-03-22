Поисковой отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою работу в ЯНАО

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Как сообщает руководитель ямальского отделения Игорь Заборовский, причиной стали разногласия из-за позиции по поводу происходящего в России и мире.
«С сегодняшнего дня, на основании коллективного голосования руководителей городских отделений и руководителей тематических направлений, ДПСО „ЛизаАлерт“ прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции „ЛизаАлерт“ по отношению к ситуации, происходящей в мире», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Поисковый отряд „ЯМАЛ“».
Однако, как добавляет Заборовский, его команда не прекратит свою деятельность в ЯНАО. Они сделают все возможное, что бы продолжать безвозмездно делиться своими ресурсами и профессиональными навыками на благо других людей. Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» уже переименована в поисковый отряд «ЯМАЛ».
Ранее URA.RU сообщало, что Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Причиной этому стало желание оказать поддержку военным, защищающим интересы страны.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Как сообщает руководитель ямальского отделения Игорь Заборовский, причиной стали разногласия из-за позиции по поводу происходящего в России и мире. «С сегодняшнего дня, на основании коллективного голосования руководителей городских отделений и руководителей тематических направлений, ДПСО „ЛизаАлерт“ прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции „ЛизаАлерт“ по отношению к ситуации, происходящей в мире», — сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Поисковый отряд „ЯМАЛ“». Однако, как добавляет Заборовский, его команда не прекратит свою деятельность в ЯНАО. Они сделают все возможное, что бы продолжать безвозмездно делиться своими ресурсами и профессиональными навыками на благо других людей. Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» уже переименована в поисковый отряд «ЯМАЛ». Ранее URA.RU сообщало, что Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Причиной этому стало желание оказать поддержку военным, защищающим интересы страны.