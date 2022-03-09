Жители ЯНАО поддержат российских военных на Украине

Жители ЯНАО поддержат российских военных консервами, теплыми вещами и сладостями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ЯНАО добровольная служба спасения начала сбор посылок для военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине. Как рассказал URA.RU руководитель общественной организации Игорь Заборовский, таким образом жители округа смогут поддержать военных, защищающих интересы страны.

«На протяжении недели общаюсь с людьми, которые сейчас находятся в условиях, сильно отличных от наших с теми, кто защищает интересы нашей страны! Мне очень хочется хотя бы немного поддержать их. Мне показалось, что я не одинок. Позвонив своим друзьям в разные населенные пункты ЯНАО, убедился в этом. Поэтому был запущен сбор посылок российскому солдату, для того чтобы поддержать их», — сообщил URA.RU директор добровольной службы спасения Игорь Заборовский.

Собрать и передать посылку можно почти во всех населенных пунктах ЯНАО, а именно отправить посылку можно в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Лабытнанги, Аксарке, Тарко-Сале и Губкинском. Для военных собирают теплые вещи, лекарства от простуды, консервы заводского производства, сигареты, пауэрбанки и сладости. Как добавил директор добровольной службы спасения, на данный момент жители ЯНАО уже подготовили первые посылки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО определили города в которых будут, находится пункты долговременного пребывания беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Эвакуированных жителей поселят в Ноябрьске и Новом Уренгое.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации, которая должна завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, начавшиеся в 2014 году. Помимо этого, цель операции — провести демилитаризацию Украины. Как подчеркнул глава государства — Россия не будет оккупировать Украину. На данный момент угроза вторжения в республики устранена.

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