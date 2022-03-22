Тюремщики готовят сотни рабочих мест для курганцев

Специальные рабочие места создадут для осужденных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют создать до 400 мест для принудительных работ, в которых будут задействованы осужденные. Данная информация была размещена 23 марта на сайте УФСИН России по Курганская области.

«В 2022 году в Курганской области планируется создание до 400 мест в исправительных центрах. Увеличение количества мест возможно за счет использования базы регионального имущества, а также имущества предприятий и организаций, которые заинтересованы в привлечении трудовых кадров», — указано в сообщении.

Этот вопрос обсудили на координационном совещании в областном правительстве, в котором участвовал начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин. Пока в Кургане есть участок при ИК-1, который работает в режиме исправительного центра, рассчитанный 30 человек.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года в Кургане планируют открыть исправительный центр для принудительных работ. Он будет рассчитан на 105 мест с возможностью дальнейшего расширения.