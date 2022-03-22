У погибшего остались жена и двое детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Никита Владиславович Дерябин из Челябинска погиб в ходе проведения спецоперации РФ на территории Украины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства области.

«В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий Никита Дерябин. Власти области выражают соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации.

На момент гибели Никите Дерябину было 25 лет. Он служил в ГРУ, занимался единоборствами. У него осталась жена и двое детей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» жена Никиты Дерябина написала, что для нее и их детей он останется лучшим папой в мире. Они будут гордиться им всю жизнь. Теща Никиты назвала его героем. По ее словам, мужчина доблестно защищал страну, своих детей и семью.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Российские военные проявляют мужество при освобождении мирного населения от украинских националистов. Рискуя собственной жизнью, военные выводят мирное населения из опасных точек.

Никита Дерябин служил в разведке Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»

Никита Дерябин занимался единоборствами Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»