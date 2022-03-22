Для жителей Тюменской области вводят новый рейс в Санкт-Петербург

Тоболяки смогут летать в Питер трижды в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прямой рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начнет летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«Открыта продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании „Россия“ из Санкт-Петербурга в Тобольск. Начало полетов с 28 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга в 01:00, из Тобольска — в 07:20. Маршрут является субсидируемым. Стоимость билетов стартует от 5 550 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тоболяки остались без прямого рейса в Москву. Последний борт вылетит в конце марта, а затем до конца года рейсов в расписании не значится.