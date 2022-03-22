22 марта 2022

Для жителей Тюменской области вводят новый рейс в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, иллюминаторы, самолет, т
Тоболяки смогут летать в Питер трижды в неделю Фото:

Прямой рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начнет летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«Открыта продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании „Россия“ из Санкт-Петербурга в Тобольск. Начало полетов с 28 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга в 01:00, из Тобольска — в 07:20. Маршрут является субсидируемым. Стоимость билетов стартует от 5 550 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тоболяки остались без прямого рейса в Москву. Последний борт вылетит в конце марта, а затем до конца года рейсов в расписании не значится.

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Прямой рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начнет летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». «Открыта продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании „Россия“ из Санкт-Петербурга в Тобольск. Начало полетов с 28 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании «Россия». Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга в 01:00, из Тобольска — в 07:20. Маршрут является субсидируемым. Стоимость билетов стартует от 5 550 рублей. Ранее URA.RU писало, что тоболяки остались без прямого рейса в Москву. Последний борт вылетит в конце марта, а затем до конца года рейсов в расписании не значится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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