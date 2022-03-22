22 марта 2022

Безруков сфотографировался на память с челябинскими шахтерами. Видео

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Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , безруков сергей
Актер снимается в новом сериале «Последнее дело майора Бессонова» Фото:

Российский актер Сергей Безруков сфотографировался на память с шахтерами поселка Межозерный Верхнеуральского района, в котором проходят съемки картины «Последнее дело майора Бессонова». Видео, как актер в обнимку фотографируется с рабочими, он опубликовал в социальных сетях.

«Фото на память с настоящими шахтерами! Ура!», — выкрикнул актер на видео.

Также Безруков поделился кадрами со съемок сериала, в котором расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. Часть съемок проходила на карьере «Молодежный», где добывается медно-цинковая руда. Актер приехал на съемки сериала в Челябинскую область 21 марта.

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Российский актер Сергей Безруков сфотографировался на память с шахтерами поселка Межозерный Верхнеуральского района, в котором проходят съемки картины «Последнее дело майора Бессонова». Видео, как актер в обнимку фотографируется с рабочими, он опубликовал в социальных сетях. «Фото на память с настоящими шахтерами! Ура!», — выкрикнул актер на видео. Также Безруков поделился кадрами со съемок сериала, в котором расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. Часть съемок проходила на карьере «Молодежный», где добывается медно-цинковая руда. Актер приехал на съемки сериала в Челябинскую область 21 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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