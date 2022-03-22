Сергей Безруков приехал на съемки в Челябинскую область. Фото

22 марта 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков снимается в новом сериале Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта. Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым. Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь». Сергей Безруков провел свой первый съемочный день в Межозерном Фото: Сергей Безруков, официальная страница «ВКонтакте» Сергей Безруков охотно снимается с местными жителями Фото: «Подслушано|Межозерный», «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта. Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым. Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».