Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
«Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта.
Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году.
В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым.
Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».
Сергей Безруков провел свой первый съемочный день в Межозерном
Фото: Сергей Безруков, официальная страница «ВКонтакте»
Сергей Безруков охотно снимается с местными жителями
Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта. Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым. Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».