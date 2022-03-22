Сергей Безруков приехал на съемки в Челябинскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , безруков сергей
Сергей Безруков снимается в новом сериале Фото:

Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта.

Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году.

В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым.

Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».

Сергей Безруков провел свой первый съемочный день в Межозерном
Фото:
Сергей Безруков охотно снимается с местными жителями
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российский актер Сергей Безруков приехал на съемки нового сериала в Челябинскую область. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «Самое интересное, что в соцсетях я не показываю и половины того, что происходит в жизни. Просто нет времени. Сегодня, например, я уже с утра на съемках в Челябинской области, а еще вчера в 23.00 возвращался домой со спектакля в Москве», — сообщил Безруков 21 марта. Съемки проходят в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Как сообщает Первый канал, речь идет о сериале «Смерть манекенщицы». Рабочее название сериала — «Последнее дело майора Бессонова». В сериале расследуется убийство модели, совершенное в 1974 году. В районе активно обсуждают приезд известного актера. В паблике «Подслушано|Межозерный» «ВКонтакте» появились фотографии местных жителей с Безруковым. Ранее сообщалось, что актер покинул Россию. Позже стало известно, что Безруков выезжал в Минск, где играл в спектакле «Хулиган. Исповедь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...