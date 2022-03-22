Жители Сургута оштрафованы за дискредитацию российской армии

Суд принял решение взыскать с сургутян 35 и 40 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Двое жителей Сургута заплатят штрафы в размере 35 и 40 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Информация об этом размещена на официальном портале «МВД Медиа».

«Сотрудники УМВД России по г. Сургуту привлекли к ответственности двоих мужчин, совершивших публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Постановлением судьи нарушители признаны виновными в совершении правонарушения и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 и 35 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что один из них, 25-летний местный житель на улице Кукуевицкого выкрикивал фразы и показывал плакат с антивоенной агитацией, второй 57-летний мужчина же прикрепил тканевый плакат с аналогичным содержанием себе на спину и демонстрировал его окружающим на улице Ивана Захарова. Полицейские оформили на нарушителей протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Ранее URA.RU сообщало, что закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ был принят из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа, за аналогичные правонарушения к ответственности привлекли жителя Кургана. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и разоружению Украины. Президент России Владимир Путин объяснял в обращении к гражданам, что она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.

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