Челябинский военный погиб на Украине

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Челябинска Сергей Котов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб Котов Сергей Михайлович. Губернатор и правительство выражают глубокое соболезнование родным. Семье будет оказана необходимая поддержка», — сообщили в пресс-службе.

Сергей был призван в армию летом 2021 года. Уже на службе он подписал контракт. Тело военнослужащего уже доставили в Челябинск, похороны состоятся 25 марта.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что причиной спецоперации стали издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Россия предлагала Украине вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития, но эти призывы не были услышаны.