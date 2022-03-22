Свердловчанам предлагают тур за рубеж ради Visa и Mastercard

23 марта 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Международные карты Visa и Mastercard можно получить в Узбекистане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Туристический оператор VediGroup предлагает уральцам тур в Узбекистан с целью получения зарубежных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте туроператора. «Новый эксклюзивный тур от ВЕДИ, позволяющий оформить карту VISA ($) / MASTER CARD (€) в Ташкенте. Данная банковская карта принимается к оплате в любых банках и позволяет вам свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг», — сообщается в описании тура. Отмечается, что вылет в Ташкент производится из Екатеринбурга, Уфы, Москвы и Минеральных вод авиакомпанией Uzbekistan Airways. Тур рассчитан на три дня, стоимость составляет 23 тысячи рублей. Отмечается, что в стоимость тура включены услуги представителя от фирмы при посещении банка. Помимо оформления карты в программу входят экскурсии по достопримечательностям Ташкента. Перелет нужно будет оплатить самостоятельно. Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России из-за санкций со стороны Запада. При этом россияне могут пользоваться картами, выпущенными банками РФ, на территории страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Туристический оператор VediGroup предлагает уральцам тур в Узбекистан с целью получения зарубежных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте туроператора. «Новый эксклюзивный тур от ВЕДИ, позволяющий оформить карту VISA ($) / MASTER CARD (€) в Ташкенте. Данная банковская карта принимается к оплате в любых банках и позволяет вам свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг», — сообщается в описании тура. Отмечается, что вылет в Ташкент производится из Екатеринбурга, Уфы, Москвы и Минеральных вод авиакомпанией Uzbekistan Airways. Тур рассчитан на три дня, стоимость составляет 23 тысячи рублей. Отмечается, что в стоимость тура включены услуги представителя от фирмы при посещении банка. Помимо оформления карты в программу входят экскурсии по достопримечательностям Ташкента. Перелет нужно будет оплатить самостоятельно. Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России из-за санкций со стороны Запада. При этом россияне могут пользоваться картами, выпущенными банками РФ, на территории страны.