Госдума признала ветеранами участников спецоперации на Украине

Закон о признании участников спецоперации ветеранами позволит военным получать льготы и соцподдержку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Госдума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Заявление опубликовано на официальном сайте Государственной думы РФ.

«Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года», — цитируются слова Председатель Госдумы Вячеслава Володина. Закон позволит распространить на участников спецоперации налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры соцподдержки, а также предоставят льготы по оплате коммунальных платежей.

О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Известны случаи, когда украинские военные переходят на сторону Донецкой народной республики, передает телеканал 360.