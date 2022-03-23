Госдума признала ветеранами участников спецоперации на Украине

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Закон о признании участников спецоперации ветеранами позволит военным получать льготы и соцподдержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Заявление опубликовано на официальном сайте Государственной думы РФ.

«Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года», — цитируются слова Председатель Госдумы Вячеслава Володина. Закон позволит распространить на участников спецоперации налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры соцподдержки, а также предоставят льготы по оплате коммунальных платежей.

О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Известны случаи, когда украинские военные переходят на сторону Донецкой народной республики, передает телеканал 360.

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Госдума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Заявление опубликовано на официальном сайте Государственной думы РФ. «Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года», — цитируются слова Председатель Госдумы Вячеслава Володина. Закон позволит распространить на участников спецоперации налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры соцподдержки, а также предоставят льготы по оплате коммунальных платежей. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Известны случаи, когда украинские военные переходят на сторону Донецкой народной республики, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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