Песков усомнился в скором появлении альтернативы FIDE

23 марта 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Создание альтернативы FIDE пока малореалистично, считает председатель попечительского совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание альтернативы Международной шахматной федерации (FIDE) в ближайшее время вряд ли возможно. Для этого нужно выяснить позицию других стран, сказал пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. До того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты: нужно попытаться выяснить позицию других стран. FIDE — это старейшая и весьма авторитетная организация. В этой ситуации она, как и многие, все-таки замарала свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже делать спортивным организациям. Но тема, мне кажется, гораздо сложнее. Особенно сейчас, во время такого острого периода вряд ли ею можно эффективно заниматься», — считает Песков. Российский гроссмейстер Сергей Карякин был дисквалифицирован FIDE за поддержку спецоперации России на Украине. Однако он заявил, что не откажется от своей позиции и предложил создать альтернативу FIDE. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Создание альтернативы Международной шахматной федерации (FIDE) в ближайшее время вряд ли возможно. Для этого нужно выяснить позицию других стран, сказал пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. До того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты: нужно попытаться выяснить позицию других стран. FIDE — это старейшая и весьма авторитетная организация. В этой ситуации она, как и многие, все-таки замарала свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже делать спортивным организациям. Но тема, мне кажется, гораздо сложнее. Особенно сейчас, во время такого острого периода вряд ли ею можно эффективно заниматься», — считает Песков. Российский гроссмейстер Сергей Карякин был дисквалифицирован FIDE за поддержку спецоперации России на Украине. Однако он заявил, что не откажется от своей позиции и предложил создать альтернативу FIDE.