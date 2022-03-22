Сергей Карякин — самый молодой гроссмейстер в истории Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, которого ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила от соревнований на полгода, выступил перед сотрудниками компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Он заявил, что запрет в отношении него связан с поддержкой спецоперации РФ на Украине. Карякин также добавил, что не откажется от своей гражданской позиции. Видео с речью спортсмена есть в распоряжении URA.RU.

«Может быть, многие из вас вчера видели новости, что меня не допустили до международных шахматных соревнований ввиду того, что моя точка зрения совпадает с точкой зрения большинства россиян. Я поддерживаю наш народ, наше государство, нашего президента. <…> Я ни о чем не жалею. Для меня гораздо важнее ваша поддержка, ваше участие», — отметил Карякин, вызвав овацию в зале.

«Спасибо большое. Я получил вчера тысячи слов поддержки, и для меня это самое главное. И я думаю, что жизнь расставит все на свои места, правда за нами, и в конечном счете мы победим», — добавил он. Карякин приехал в столицу Урала в рамках фестиваля «Сильные фигуры», стартовавшего на прошлой неделе.

Решение о дисквалификации Карякина комитет по этике FIDE принял накануне. Карякин стал первым российским спортсменом, пострадавшим за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине. Наложенный запрет не позволит ему принять участие в Кандидатском турнире, по итогам которого определится претендент на титул чемпиона мира. В 2016 году Карякин уже сражался за мировую шахматную короную. Тогда он уступил действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма 18 марта глава государства отмечал, что ее цель — защита людей Донбасса от многолетнего геноцида. В поддержку спецоперации тогда высказались более 200 тысяч человек.

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