Новак назвал пять новых мер поддержки россиян

Александр Новак сообщил о поддержке отраслей ТЭК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России вводят экономические меры по поддержке населения, которые коснутся топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Госдуме, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

В России сокращается количество проверок и расширяются меры налогового стимулирования. Также ускорены и упрощены бюджетные процедуры, отметил Новак. Упростили процедуры госзакупок и закупок компаний с госучастием; Создаются условия для обеспечения бесперебойной работы предприятий и выстраивания новых логистических и производственных цепочек. Правительство РФ выделит 40 млрд рублей на кредитную программу для пополнения оборотного капитала компаний. Также для промышленных и системообразующих предприятий предусмотрено льготное кредитование, оптимизация и расширение программ по импортозамещению и уменьшению стоимости логистики; Создан «зеленый коридор» для импорта. Ввели запрет на возврат и реэкспорт ранее поставленного оборудования в ключевых отраслях, в том числе ТЭК; Предусмотрено предотвращение закрытия предприятий для сохранения занятости сотрудников. Также запланировано проведение переобучения и расширение программ социального контракта; Разрабатываются меры для сохранения иностранных предприятий, которые решили закрыться в России. Собственнику предлагают возобновить работу или продать долю.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли удар глобальной экономике, пишет «Ридус». Также он анонсировал меры для помощи населению. В России увеличатся прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса будет обеспечена предпринимательская свобода и поддержка инициатив, также будет снята регуляторная нагрузка и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании налаживали производство внутри страны и больше не зависели от Запада.