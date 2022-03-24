Пульмонолог Пальман назвал новую опасность туберкулеза

Туберкулез перестал иметь симптомы чахотки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Симптоматика туберкулеза в XXI веке изменилась: заболевание стало все сложнее выявлять. Кроме того, туберкулезом стали болеть не только бедные, но и вполне благополучные люди. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман.

«Туберкулез остался актуальной проблемой, причем для самых разных слоев населения, так как он трансформировался. Эта болезнь перестала быть классической чахоткой, которая „живет“ в подвалах и местах лишения свободы, она стала проявляться под разными масками даже у совершенно благополучных людей. Мысль о туберкулезе возникает до сих пор, когда видишь человека с каким-то непонятным процессом в легких», — объяснил Александр Пальман.

По словам пульмонолога, в классическом виде туберкулез сейчас встречается крайне редко. «Я лично на первичном приеме в классической форме это заболевание видел за все годы 5 или 6 раз, когда прямо с порога понятно. Но могу вспомнить очень много случаев, когда у человека возникает какое-то затяжное воспаление легких, он не выздоравливает, а потом оказывается, что у него туберкулез. Может быть, мы диагностировать лучше стали и раньше эти пациенты просто выпадали из поля зрения», — подчеркнул Пальман.

Спикер добавил, что туберкулез может проявиться и у пожилых людей. «Это может быть и реактивация старого туберкулеза. Когда у старшего поколения, на чью долю выпали не очень сытые годы и где-то, возможно, они пережили это заболевание, на старости лет что-то вновь появляется. А бывает, что туберкулез обнаруживается у молодых людей. Институт, хороший дом, здоровое питание, спорт — и вдруг такое заболевание, откуда что взялось. То есть это все остается проблемой, о которой врачи должны помнить, и не только в России, но и во всех странах, включая европейские», — подытожил Пальман.

По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1982 года 24 марта объявлен Всемирным днем борьбы с туберкулезом. В этот период в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох заявил об открытии возбудителя заболевания — палочки Коха. В 1905 году ученый получил за это Нобелевскую премию.

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