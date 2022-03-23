Проститься с офицером собрались все жители Кушвы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители города Кушва (Свердловская область) простились с земляком, старшим лейтенантом ВДВ Юрием Инкиным, погибшем во время российской спецоперации на Украине. Валерий Кутарев, руководитель военно-патриотического клуба «Беркут-Спасатель», где в детстве занимался будущий солдат, рассказал URA.RU о своем ученике.

«Замечательный был мальчишка, прошел у нас полный курс, занимался пять лет, много прыжков с парашютом, во всех соревнованиях участвовал. Помню, когда он собирался поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, я ему сказал: „Помни, не только ты, но и в тебя будут стрелять“. А он ответил: „Валерий Анатольевич, так кто-то же должен Родину защищать!“» — вспоминает Валерий Кутарев.

Юноша закончил рязанское военное училище и по распределению ушел служить в Кострому. Оттуда он командиром разведвзвода отправился принять участие в спецоперации на Украине. 12 марта старший лейтенант погиб, получив смертельное ранение осколком. У 26-летнего старлея остались жена, родители и брат. За отвагу, проявленную в бою, он посмертно представлен к ордену Мужества.

Спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля, проводится вынужденно. На годовщине, посвященной воссоединению России и Крыма, президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал президент. Ранее он подчеркивал, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.

Свердловчане запомнят Юрия Инкина как отважного и доброго человека Фото: «Одноклассники», страница «Моя Кушва»

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