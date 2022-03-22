Сергей Путмин возглавит управделами правительства Тюменской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Тюменской области

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин, как и писало ранее URA.RU, в ближайшее время возглавит управление делами правительства Тюменской области. Об этом агентству сообщил источник в политическом истеблишменте региона. 9 февраля пост управделами покинул Виктор Кузнецов.

«Путмин 24 марта работает в Уватском районе последний день. После этого переходит в правительство на место управделами. Точная дата назначения будет объявлена позже», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

9 февраля пост управделами регионального правительства покинул Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года. В том же день в отставку подала замгубернатора, директор департамента информатизации Мария Рудзевич, чье место до сих пор вакантно.