22 марта 2022

Глава Уватского района переходит в правительство области. Инсайд

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Совещание у Губернатора Курган, путмин сергей
Сергей Путмин возглавит управделами правительства Тюменской области Фото:
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Перестановки в правительстве Тюменской области

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин, как и писало ранее URA.RU, в ближайшее время возглавит управление делами правительства Тюменской области. Об этом агентству сообщил источник в политическом истеблишменте региона. 9 февраля пост управделами покинул Виктор Кузнецов.

«Путмин 24 марта работает в Уватском районе последний день. После этого переходит в правительство на место управделами. Точная дата назначения будет объявлена позже», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

9 февраля пост управделами регионального правительства покинул Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года. В том же день в отставку подала замгубернатора, директор департамента информатизации Мария Рудзевич, чье место до сих пор вакантно.

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Глава администрации Уватского района Сергей Путмин, как и писало ранее URA.RU, в ближайшее время возглавит управление делами правительства Тюменской области. Об этом агентству сообщил источник в политическом истеблишменте региона. 9 февраля пост управделами покинул Виктор Кузнецов. «Путмин 24 марта работает в Уватском районе последний день. После этого переходит в правительство на место управделами. Точная дата назначения будет объявлена позже», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. 9 февраля пост управделами регионального правительства покинул Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года. В том же день в отставку подала замгубернатора, директор департамента информатизации Мария Рудзевич, чье место до сих пор вакантно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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