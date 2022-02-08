Курганец стал главным кандидатом на пост в тюменской власти. Инсайд

08 февраля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Сергей Путмин возглавляет Уватский район с 2016 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Уватского района Тюменской области Сергей Путмин рассматривается как главный кандидат на пост главы управления делами регионального правительства. Об этом URA.RU сообщили источник в тюменском истеблишменте. Чиновник, родившийся в Кургане в 1970 году, возглавляет муниципалитет с 2016 года. «Глава Уватского района Путмин — главный кандидат на должность управделами. О назначении будет объявлено позже», — рассказал инсайдер. На новом посту руководитель муниципалитета сменит Виктора Кузнецова, уходящего в отставку 9 февраля. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Путмин начинал работать в прокуратуре, а в 1999 году начал карьеру чиновника в различных муниципальных администрациях. С 2001 года строил карьеру в тюменском правительстве, возглавляя по очереди департамент инвестиционной политики, промышленности, инвестиций и господдержки предпринимательства, затем — промышленности и лесного хозяйства. В 2007 году стал главой Ишима, с 2013 по 2016 годы — первый замгубернатора Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об увольнении Кузнецова по собственному желанию. По той же причине свой пост покидает замглавы региона Мария Рудзевич. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Уватского района Тюменской области Сергей Путмин рассматривается как главный кандидат на пост главы управления делами регионального правительства. Об этом URA.RU сообщили источник в тюменском истеблишменте. Чиновник, родившийся в Кургане в 1970 году, возглавляет муниципалитет с 2016 года. «Глава Уватского района Путмин — главный кандидат на должность управделами. О назначении будет объявлено позже», — рассказал инсайдер. На новом посту руководитель муниципалитета сменит Виктора Кузнецова, уходящего в отставку 9 февраля. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Путмин начинал работать в прокуратуре, а в 1999 году начал карьеру чиновника в различных муниципальных администрациях. С 2001 года строил карьеру в тюменском правительстве, возглавляя по очереди департамент инвестиционной политики, промышленности, инвестиций и господдержки предпринимательства, затем — промышленности и лесного хозяйства. В 2007 году стал главой Ишима, с 2013 по 2016 годы — первый замгубернатора Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об увольнении Кузнецова по собственному желанию. По той же причине свой пост покидает замглавы региона Мария Рудзевич.