Губернатор Текслер дал челябинским мэрам особые вводные по ценам

Алексей Текслер ввел ежедневный мониторинг цен в челябинских магазинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов Челябинской области установить в муниципалитетах систему постоянного мониторинга цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Поручение было отдано 23 марта на областном аппаратном совещании.

«Прошу глав оперативно информировать о любых негативных фактах на местах. Важно обеспечить ежедневный мониторинг цен на продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах. Любые факты необоснованного роста цен будут жестко пресекаться», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Также Текслер добавил, что эти меры относятся и к лекарственному обеспечению. Контроль цен в аптеках и наличие в них препаратов возлагается не только на местные власти, но и на региональное министерство здравоохранения.

Ранее губернатор сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. Также, по его поручению, на Южном Урале с 21 марта начались регулярные рейды по контролю за ценами в торговых сетях с участием силовиков.

Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшейся 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.

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