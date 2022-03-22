Губернатор Текслер дал челябинским мэрам особые вводные по ценам

Губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов Челябинской области установить в муниципалитетах систему постоянного мониторинга цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Поручение было отдано 23 марта на областном аппаратном совещании.
«Прошу глав оперативно информировать о любых негативных фактах на местах. Важно обеспечить ежедневный мониторинг цен на продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах. Любые факты необоснованного роста цен будут жестко пресекаться», — цитирует главу региона его пресс-служба.
Также Текслер добавил, что эти меры относятся и к лекарственному обеспечению. Контроль цен в аптеках и наличие в них препаратов возлагается не только на местные власти, но и на региональное министерство здравоохранения.
Ранее губернатор сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. Также, по его поручению, на Южном Урале с 21 марта начались регулярные рейды по контролю за ценами в торговых сетях с участием силовиков.
Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшейся 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.
Губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов Челябинской области установить в муниципалитетах систему постоянного мониторинга цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства. Поручение было отдано 23 марта на областном аппаратном совещании. «Прошу глав оперативно информировать о любых негативных фактах на местах. Важно обеспечить ежедневный мониторинг цен на продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах. Любые факты необоснованного роста цен будут жестко пресекаться», — цитирует главу региона его пресс-служба. Также Текслер добавил, что эти меры относятся и к лекарственному обеспечению. Контроль цен в аптеках и наличие в них препаратов возлагается не только на местные власти, но и на региональное министерство здравоохранения. Ранее губернатор сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. Также, по его поручению, на Южном Урале с 21 марта начались регулярные рейды по контролю за ценами в торговых сетях с участием силовиков. Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшейся 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.