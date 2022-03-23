23 марта 2022

Иммунолог Крючков рассказал про отсроченный тромбоз при COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Тромбоз у переболевших COVID-19 может развиться через несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У переболевших COVID-19 тромбоз может развиться через несколько месяцев после выздоровления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Бывает отсроченный тромбоз. То есть у человека, у которого есть к этому предрасположенность, даже если это не выражено по внешним проявлениям, заболевание может проявиться через несколько месяцев после перенесенного COVID-19. И это будет не просто тромбоз, а с инсультом, инфарктом или тромбоэмболией легочной артерии. И таких случаев описано немало. Поэтому нужно смотреть на отсроченную смертность в структуре смертности, как там будет через полгода, год после перенесенного коронавируса», — объяснил Николай Крючков.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что после COVID-19 необходима диагностика и профилактика развития тромбозов. «По клиническим наблюдениям, отложенная смертность после COVID-19 есть. И вопрос здесь состоит в необходимости диагностики и профилактики. Диагностика состояния свертывающейся системы крови и повышенной свертываемости, врачи должны назначать лабораторные тесты, это все должно быть включено в диспансеризацию, чтобы было динамическое наблюдение за пациентом. И профилактика, для этого есть лекарства, которые способствуют восстановлению стенки сосудов, окончательному излечиванию от коронавируса», — добавил он.

Ранее научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко заявил, что коронавирус может спровоцировать возникновение инсульта. Так как после COVID-19 повышается склонность к появлению тромбозов.

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У переболевших COVID-19 тромбоз может развиться через несколько месяцев после выздоровления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Бывает отсроченный тромбоз. То есть у человека, у которого есть к этому предрасположенность, даже если это не выражено по внешним проявлениям, заболевание может проявиться через несколько месяцев после перенесенного COVID-19. И это будет не просто тромбоз, а с инсультом, инфарктом или тромбоэмболией легочной артерии. И таких случаев описано немало. Поэтому нужно смотреть на отсроченную смертность в структуре смертности, как там будет через полгода, год после перенесенного коронавируса», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что после COVID-19 необходима диагностика и профилактика развития тромбозов. «По клиническим наблюдениям, отложенная смертность после COVID-19 есть. И вопрос здесь состоит в необходимости диагностики и профилактики. Диагностика состояния свертывающейся системы крови и повышенной свертываемости, врачи должны назначать лабораторные тесты, это все должно быть включено в диспансеризацию, чтобы было динамическое наблюдение за пациентом. И профилактика, для этого есть лекарства, которые способствуют восстановлению стенки сосудов, окончательному излечиванию от коронавируса», — добавил он. Ранее научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко заявил, что коронавирус может спровоцировать возникновение инсульта. Так как после COVID-19 повышается склонность к появлению тромбозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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