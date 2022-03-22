Строительство мегапроекта в ЯНАО планируют отложить на год

Строительство СШХ необходимо продолжать, заявил Хуснуллин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство России предложило отложить строительство Строительство Северного широтного хода в Ямало-Ненецком автономном округе на год. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Строительство Северного широтного хода, железнодорожной магистрали на Ямале, нужно отложить на год, но не прекращать строительство», — сказал политик.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов говорил, что реализация проекта продолжится. По словам главы округа, проект будет переформатирован и заемную часть средств заменят другими источниками. В нынешних существующих экономических условиях СШХ приобретает новый смысл и возможности развития. В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Согласно логистики он ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Из-за высоких рисков власти России предложили отложить проект стоимостью почти 300 миллиардов рублей, а одобренные кредитные деньги перенаправить на развитие другой инфраструктуры.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, санкции, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.

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