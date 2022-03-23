Совфед освободил российских вкладчиков от налогов

23 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Россияне смогут не платить налог на процентные доходы по вкладам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Такое решение Совфед вынес на заседании в среду, которое транслируется на их сайте. В России освобождают граждан от уплаты НДФЛ с процентных вкладов в банках за 2021—2022 годы, которые подлежали уплате. Изменения вносят в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на налоговые периоды после 2022 года. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отмена налогов на вклады россиян может стать мерой поддержки граждан на фоне введения санкций со стороны западных стран. США и Европа ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских вкладчиков освободили от уплаты НДФЛ с процентных вкладов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Такое решение Совфед вынес на заседании в среду, которое транслируется на их сайте. В России освобождают граждан от уплаты НДФЛ с процентных вкладов в банках за 2021—2022 годы, которые подлежали уплате. Изменения вносят в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на налоговые периоды после 2022 года. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отмена налогов на вклады россиян может стать мерой поддержки граждан на фоне введения санкций со стороны западных стран. США и Европа ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине.