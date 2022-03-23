Британия увидела в пранке над министром угрозу нацбезопасности

23 марта 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Пранкеры Вован (слева) и Лексус (справа) обсудили с министром обороны Великобритании ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны Великобритании посчитало звонок российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) угрозой национальной безопасности. Британское ведомство обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видео разговора главы Минобороны Бена Уоллеса с пранкерами. «Видео представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании. Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили или хотя бы заблокировали доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», — заявили в Минобороны Великобритании, информация опубликована в соцсети Twitter. В ведомстве заявили, что видео о неисправной работе противотанковых ракет NLAW, которые Лондон поставляет на Украину, является дезинформацией. Распространение такой информации разрушительно действует на моральный дух армии Украины, считают в британском Минобороны. Ранее Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля благодаря современным технологиям. Глава Минобороны обсуждал с Лексусом ядерную программу Украины. Также в ходе разговора Уоллес сообщал, что Британия хотела вступления Украины в состав НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны Великобритании посчитало звонок российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) угрозой национальной безопасности. Британское ведомство обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видео разговора главы Минобороны Бена Уоллеса с пранкерами. «Видео представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании. Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили или хотя бы заблокировали доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», — заявили в Минобороны Великобритании, информация опубликована в соцсети Twitter. В ведомстве заявили, что видео о неисправной работе противотанковых ракет NLAW, которые Лондон поставляет на Украину, является дезинформацией. Распространение такой информации разрушительно действует на моральный дух армии Украины, считают в британском Минобороны. Ранее Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля благодаря современным технологиям. Глава Минобороны обсуждал с Лексусом ядерную программу Украины. Также в ходе разговора Уоллес сообщал, что Британия хотела вступления Украины в состав НАТО.