Глава Минобороны Британии рассказал российским пранкерам о поддержке Украины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания всегда хотела, чтобы Украина вступила в НАТО, именно для этого страна на протяжении пяти последних лет присылала военных специалистов на Украину. Такое заявление сделал глава британского министерства обороны Бен Уоллес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые с помощью нейросети смогли связаться с ним от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении пяти последних лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап» — объяснил Уоллес. Министр также отметил, что проблема включения Украины в НАТО заключалась лишь в том, что не все из 30 стран-участников согласны с этой инициативой.

Видео звонка опубликовано на youtube-канале Кузнецова (Вована). Пранкеру удалось дозвониться до главы британского министерства, выдавая себя за премьер-министра Украины с помощью современных технологий.

Из раскрытого разговора уже известно, что Минобороны Великобритании поставило Украине почти все свои противотанковые ракеты. В этом же диалоге Бен Уоллес заявил, что поддержит любое решение Украины, даже если там будут разрабатывать ядерное оружие. Вскоре после публикации видео правительство Британии заявило, что Россия несет ответственность «за ложные телефонные звонки британским министрам».

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года объявил о проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны. По словам главы России, операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинскими вооруженными силами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проведение спецоперации «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов», когда РФ обозначила свою самостоятельность.

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