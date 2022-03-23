Западные авиакомпании потребовали у России 500 самолетов

23 марта 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Выкуп самолетов обойдется в 20 млрд долларов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании Совфеда РФ. «Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — отметил Савельев на заседании, которое транслировалось на сайте Совфеда. По его словам, Минтранс и правительство должны определиться, что делать авиакомпаниям, которые «сподвигли оставить самолеты». Компании должны продолжить платить лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать самолеты России, отметил Савельев. Объем выкупа составляет 20 млрд долларов, если приобретать по остаточной стоимости то, что недоплатили. Иностранные компании потребовали от России вернуть самолеты после начала спецоперации на Украине. Также западные страны ввели против РФ санкции. Ранее Савельев сообщил, что в России решили вопрос с дефицитом самолетов. По его словам, российские авиакомпании уже перевели в свой реестр почти 800 самолетов. Отечественные компании потеряли 78 самолетов, которые были арестованы за границей, передает телеканал 360. Савельев отмечал, что Москва хочет договориться о выкупе самолетов, но владельцы лайнеров пока отказываются от диалога, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании Совфеда РФ. «Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — отметил Савельев на заседании, которое транслировалось на сайте Совфеда. По его словам, Минтранс и правительство должны определиться, что делать авиакомпаниям, которые «сподвигли оставить самолеты». Компании должны продолжить платить лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать самолеты России, отметил Савельев. Объем выкупа составляет 20 млрд долларов, если приобретать по остаточной стоимости то, что недоплатили. Иностранные компании потребовали от России вернуть самолеты после начала спецоперации на Украине. Также западные страны ввели против РФ санкции. Ранее Савельев сообщил, что в России решили вопрос с дефицитом самолетов. По его словам, российские авиакомпании уже перевели в свой реестр почти 800 самолетов. Отечественные компании потеряли 78 самолетов, которые были арестованы за границей, передает телеканал 360. Савельев отмечал, что Москва хочет договориться о выкупе самолетов, но владельцы лайнеров пока отказываются от диалога, пишет RT.