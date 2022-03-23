США накажут Китай за поставку чипов России в обход санкций

24 марта 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

США готовы наказать любую компанию, нарушившую экспортный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США перестанут предоставлять свое программное обеспечение компаниям из Китая в случае, если они будут поставлять полупроводники на территорию России в обход санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы американского минторга Джины Раймондо. «Если мы обнаружим, что они продают чипы в Россию, то мы можем, по сути, закрыть их, отказав им в использовании этого программного обеспечения, и мы абсолютно готовы это сделать», — цитирует Раймондо Reuters. Она добавила, что США в принципе готовы наказать любую компанию в любой стране, которая нарушит экспортный контроль, введенный в отношении России из-за ситуации на Украине. США и ЕС начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта 2022 года глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США перестанут предоставлять свое программное обеспечение компаниям из Китая в случае, если они будут поставлять полупроводники на территорию России в обход санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы американского минторга Джины Раймондо. «Если мы обнаружим, что они продают чипы в Россию, то мы можем, по сути, закрыть их, отказав им в использовании этого программного обеспечения, и мы абсолютно готовы это сделать», — цитирует Раймондо Reuters. Она добавила, что США в принципе готовы наказать любую компанию в любой стране, которая нарушит экспортный контроль, введенный в отношении России из-за ситуации на Украине. США и ЕС начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта 2022 года глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.