Власти Украины предложили России обменяться пленными

Вице-премьер Украины хочет обменять российских пленных на украинских моряков Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о желании провести обмен украинских пленных с острова Змеиный на захваченных российских моряков. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

«Мы спасли 11 моряков и готовы их отдать — для чего они нам нужны? Пусть только отдадут наших людей», — цитирует слова Верещук украинское СМИ.

Вице-премьер рассказала об обращении к ней уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По словам Верещук, политики обсуждали возможность паритетного обмена: «Моряка на моряка, водителя на водителя и так далее».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась по приказу президента РФ Владимира Путина утром 24 февраля. Ранее Минобороны РФ рассказало о 82 украинских военнослужащих, сдавшихся в районе острова Змеиный. Всего, по сведениям министерства, в ходе боевых действий сложили оружие более 150 служащих силовых структур Украины. В Минобороны не раз указывали на то, что обязательным условием для ВС РФ в операции на Украине является внимательное отношение к мирным жителям соседней страны, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

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