Минобороны РФ рассказало о сдавшихся украинских военных

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В результате спецоперации России более 150 военнослужащих Украины сложили оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

«В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях», — сообщает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.

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В результате спецоперации России более 150 военнослужащих Украины сложили оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. «В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях», — сообщает РИА «Новости» слова Конашенкова. Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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