Минобороны РФ рассказало о сдавшихся украинских военных

25 февраля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военная операция РФ на Украине В результате спецоперации России более 150 военнослужащих Украины сложили оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. «В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях», — сообщает РИА «Новости» слова Конашенкова. Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В результате спецоперации России более 150 военнослужащих Украины сложили оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. «В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях», — сообщает РИА «Новости» слова Конашенкова. Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.