23 марта 2022
22 марта 2022

В Перми заморозили проект строительства пивзавода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пивной фестиваль в Заречном. Jaws Fest, пиво, пивной кран, разливное пиво
У «Вятича» возникли проблемы с оборудованием Фото:

Компания «Вятич» из Кирова приостанавливает проект по строительству в Перми пивного завода. Решение принято из-за проблем с поставками импортного оборудования, пояснили предприниматели.

«В связи с ростом курса валют стоимость производственной линии резко увеличилась. „Вятич“ не намерен совсем отказываться от запуска завода в Прикамье, компания будет искать российские аналоги оборудования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу «Вятича».

Ранее URA.RU рассказывало, что кировское предприятие «Вятич» ведет переговоры по строительству пивзавода на площадке индустриального парка по улице Энергетиков, 50 в Перми. Индустриальный парк размещается на месте бывшей муниципальной автобазы. В 2019 году администрация Перми безвозмездно передала актив краевым властям.

Проблемы с импортным оборудованием у предприятий возникают из-за западных санкций против России. Их они ввели для удара по экономике России после начала спецоперации РФ на Украине. Президент Владимир Путин начал ее вынужденно — по его словам, задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «Вятич» из Кирова приостанавливает проект по строительству в Перми пивного завода. Решение принято из-за проблем с поставками импортного оборудования, пояснили предприниматели. «В связи с ростом курса валют стоимость производственной линии резко увеличилась. „Вятич“ не намерен совсем отказываться от запуска завода в Прикамье, компания будет искать российские аналоги оборудования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу «Вятича». Ранее URA.RU рассказывало, что кировское предприятие «Вятич» ведет переговоры по строительству пивзавода на площадке индустриального парка по улице Энергетиков, 50 в Перми. Индустриальный парк размещается на месте бывшей муниципальной автобазы. В 2019 году администрация Перми безвозмездно передала актив краевым властям. Проблемы с импортным оборудованием у предприятий возникают из-за западных санкций против России. Их они ввели для удара по экономике России после начала спецоперации РФ на Украине. Президент Владимир Путин начал ее вынужденно — по его словам, задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...