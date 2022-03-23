В Перми заморозили проект строительства пивзавода

У «Вятича» возникли проблемы с оборудованием Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Компания «Вятич» из Кирова приостанавливает проект по строительству в Перми пивного завода. Решение принято из-за проблем с поставками импортного оборудования, пояснили предприниматели.

«В связи с ростом курса валют стоимость производственной линии резко увеличилась. „Вятич“ не намерен совсем отказываться от запуска завода в Прикамье, компания будет искать российские аналоги оборудования», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу «Вятича».

Ранее URA.RU рассказывало, что кировское предприятие «Вятич» ведет переговоры по строительству пивзавода на площадке индустриального парка по улице Энергетиков, 50 в Перми. Индустриальный парк размещается на месте бывшей муниципальной автобазы. В 2019 году администрация Перми безвозмездно передала актив краевым властям.

Проблемы с импортным оборудованием у предприятий возникают из-за западных санкций против России. Их они ввели для удара по экономике России после начала спецоперации РФ на Украине. Президент Владимир Путин начал ее вынужденно — по его словам, задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».