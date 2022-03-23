Курганца, погибшего в спецоперации, представили к госнаграде

Прощание с погибшим офицером пройдет 24 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Курганской области, подполковника Руслана Гашиятуллина, погибшего во время спецоперации на украине, представили к госнаграде. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«[Руслан Гашиятуллин] сегодня будет похоронен. Представлен к государственной награде», — рассказали в военкомате.

В группе соцсети «ВКонтакте» администрации Сафакулевского района указано, что прощание с Гашиятуллиным пройдет 24 марта. Оно состоится на площади села Сафакулево.

Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин рассказывал на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“», — отмечал Путин.