23 марта 2022
22 марта 2022

Курганца, погибшего в спецоперации, представили к госнаграде

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
Прощание с погибшим офицером пройдет 24 марта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Курганской области, подполковника Руслана Гашиятуллина, погибшего во время спецоперации на украине, представили к госнаграде. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«[Руслан Гашиятуллин] сегодня будет похоронен. Представлен к государственной награде», — рассказали в военкомате.

В группе соцсети «ВКонтакте» администрации Сафакулевского района указано, что прощание с Гашиятуллиным пройдет 24 марта. Оно состоится на площади села Сафакулево.

Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин рассказывал на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“», — отмечал Путин.

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Уроженца Курганской области, подполковника Руслана Гашиятуллина, погибшего во время спецоперации на украине, представили к госнаграде. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «[Руслан Гашиятуллин] сегодня будет похоронен. Представлен к государственной награде», — рассказали в военкомате. В группе соцсети «ВКонтакте» администрации Сафакулевского района указано, что прощание с Гашиятуллиным пройдет 24 марта. Оно состоится на площади села Сафакулево. Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин рассказывал на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“», — отмечал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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