Силовики просят суд защитить жителей пермского села от депутатов

Депутаты бездействуют и не принимают устав, из-за чего страдают жители, считает прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Большесосновского округа Пермского края, в котором несколько лет существует политический конфликт, обратилась в суд с требованием обязать местную думу принять устав. В результате бездействия властей нарушаются права граждан. Исковое заявление публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат местной думы Андрей Бурдин.

«Прошу признать незаконным бездействие думы, выразившееся в непринятии устава. Отсутствие утвержденного устава округа ограничивает полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного назначения, чем нарушаются права граждан, проживающих в округе», — отмечает прокурор Большесосновского района Павел Смирнов.

По словам Андрея Бурдина, без устава территория юридически не существует и потому не может рассчитывать на участие в федеральных и краевых программах. «Не может даже занять денег в банке, чтобы построить что-нибудь на века — крытый футбольный манеж, ледовый дворец или бассейн. Жизнь остановилась. Помним, что неисполнение решения суда чревато роспуском представительного органа», — отмечает Андрей Бурдин. Глава округа Владимир Тресков от комментариев отказался.

Ранее депутаты Наталья Шилова, Андрей Бурдин, Ринат Шакиров, Алла Федорова, Алексей Старцев и Екатерина Исаева обратились в Пермский краевой суд с требованием признать незаконным конкурс по отбору главы территории Владимира Трескова. Конкурсная документация была составлен на основе временных регламентов, а не Устава. По этой причине эти депутаты проголосовали против проекта устава — он был внесен уже после выборов главы.

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