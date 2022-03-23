23 марта 2022
22 марта 2022

Силовики просят суд защитить жителей пермского села от депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Депутаты бездействуют и не принимают устав, из-за чего страдают жители, считает прокуратура Фото:

Прокуратура Большесосновского округа Пермского края, в котором несколько лет существует политический конфликт, обратилась в суд с требованием обязать местную думу принять устав. В результате бездействия властей нарушаются права граждан. Исковое заявление публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат местной думы Андрей Бурдин.

«Прошу признать незаконным бездействие думы, выразившееся в непринятии устава. Отсутствие утвержденного устава округа ограничивает полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного назначения, чем нарушаются права граждан, проживающих в округе», — отмечает прокурор Большесосновского района Павел Смирнов.

По словам Андрея Бурдина, без устава территория юридически не существует и потому не может рассчитывать на участие в федеральных и краевых программах. «Не может даже занять денег в банке, чтобы построить что-нибудь на века — крытый футбольный манеж, ледовый дворец или бассейн. Жизнь остановилась. Помним, что неисполнение решения суда чревато роспуском представительного органа», — отмечает Андрей Бурдин. Глава округа Владимир Тресков от комментариев отказался.

Ранее депутаты Наталья Шилова, Андрей Бурдин, Ринат Шакиров, Алла Федорова, Алексей Старцев и Екатерина Исаева обратились в Пермский краевой суд с требованием признать незаконным конкурс по отбору главы территории Владимира Трескова. Конкурсная документация была составлен на основе временных регламентов, а не Устава. По этой причине эти депутаты проголосовали против проекта устава — он был внесен уже после выборов главы.

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Прокуратура Большесосновского округа Пермского края, в котором несколько лет существует политический конфликт, обратилась в суд с требованием обязать местную думу принять устав. В результате бездействия властей нарушаются права граждан. Исковое заявление публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат местной думы Андрей Бурдин. «Прошу признать незаконным бездействие думы, выразившееся в непринятии устава. Отсутствие утвержденного устава округа ограничивает полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного назначения, чем нарушаются права граждан, проживающих в округе», — отмечает прокурор Большесосновского района Павел Смирнов. По словам Андрея Бурдина, без устава территория юридически не существует и потому не может рассчитывать на участие в федеральных и краевых программах. «Не может даже занять денег в банке, чтобы построить что-нибудь на века — крытый футбольный манеж, ледовый дворец или бассейн. Жизнь остановилась. Помним, что неисполнение решения суда чревато роспуском представительного органа», — отмечает Андрей Бурдин. Глава округа Владимир Тресков от комментариев отказался. Ранее депутаты Наталья Шилова, Андрей Бурдин, Ринат Шакиров, Алла Федорова, Алексей Старцев и Екатерина Исаева обратились в Пермский краевой суд с требованием признать незаконным конкурс по отбору главы территории Владимира Трескова. Конкурсная документация была составлен на основе временных регламентов, а не Устава. По этой причине эти депутаты проголосовали против проекта устава — он был внесен уже после выборов главы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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