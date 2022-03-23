Кинотеатры Екатеринбурга переходят на мультики и индийские фильмы

Помимо отечественного кино, в кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы Болливуда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургские кинотеатры адаптируются под новые реалии и готовы повторно показывать не только отечественные фильмы, но и картины из других стран. Об этом URA.RU заявили представители кинотеатров «Синема Парк» и «КАРО».

«Закончена проработка проектов по индийскому кино. Мы планируем запускать [кинокартины] на оригинальном языке с русскими субтитрами», — заявил директор кинотеатра «Синема Парк» Николай Подкорытов. Он добавил, что, возможно, репертуар дополнят и другие российские фильмы — «Текст», «Салют-7» и старая мультипликация.

Федеральная сеть кинотеатров «КАРО» также скорректировала свой репертуар. Сейчас список картин включает в себя 70 фильмов из более чем 15 стран, в дальнейшем будет добавлено больше национального контента, чтобы держать посещаемость кинотеатров на прежнем уровне.

«В Екатеринбурге зафиксировали посещаемость порядка 30% от прошлых сборов, но решающим для кинотеатров остаются вопросы господдержки и репертуара. Голливудские блокбастеры, ушедшие из расписания, генерировали около 80% бокс-офиса (кассовые сборы, — прим.ред). Сейчас главное — адаптироваться к новым маркетинговым схемам», — сообщила URA.RU пресс-служба «КАРО».

Ранее в Екатеринбурге прошел первый предпоказ фильмов «Брат» и «Брат 2», на котором была полная заполняемость залов. Также люди выразили желание посмотреть советские и индийские фильмы. Во всех кинотеатрах фильмы уральского режиссера Алексея Балабанова станут доступны с 24 марта.

Решение о показе отечественных фильмов было принято после того, как западные кинокомпании сообщили о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах. Показывать свои работы отказались компании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures. Западные картины изъяли из проката после того, как утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. Она направлена на борьбу с геноцидом русских в Донбассе и на ликвидацию угрозы России со стороны стран НАТО.

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