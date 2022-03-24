Владимир Путин наградил пилотов из Тюмени и ХМАО 24 марта 2022 в 12:46 Размер текста - 17 + Пилоты «ЮТэйр — Вертолетные услуги» получили звания от президента страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. «За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. «За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям