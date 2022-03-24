Владимир Путин наградил пилотов из Тюмени и ХМАО

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Учения по поиску и эвакуации космического корабля «Союз». Челябинская область, поселок Увельский, ми-8, пилот, кабина пилота
Пилоты «ЮТэйр — Вертолетные услуги» получили звания от президента страны Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр».

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. «За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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