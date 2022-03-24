Владимир Путин наградил пилотов из Тюмени и ХМАО

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр».
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» Георгию Жаворонкову из ХМАО и тюменцу Геннадию Фадееву. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. «За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ командиру воздушного судна Георгию Жаворонкову (ХМАО), командиру-инструктору Геннадию Фадееву (Тюменская область)», — говорится в указе президента России Владимира Путина. Оба награжденных работают в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Как рассказали в пресс-службе компании, Жаворонков и Фадеев — пилоты первого класса. Первый летает на вертолете Ми-26, второй — на Ми-8. Оба специалиста прошли весь свой карьерный путь в «Ютэйр».