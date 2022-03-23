Цены на молоко и сосиски подскочили в Свердловской области

Стоимость килограмма сосисок и сарделек увеличилась на 3,99% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Молочные продукты, сосиски и яйца выросли в цене за неделю с 11 по 18 марта. Об этом сообщается в исследовании изменения средней стоимости социально значимых товаров Свердловскстата.

Среди молочных продуктов на 2,5% подорожала сметана, теперь ее средняя стоимость находится в пределах 276,8 рубля за килограмм. На 2,3% выросла стоимость сливочного масла, новая средняя цена — 767,58 рубля за килограмм. Также подорожало пастеризованное молоко жирностью от 2,5 до 3,2% (+2%, 62,12 руб/кг) и маргарин (+2,87%, 197,43 руб/кг).

Из мясных продуктов подорожали сосиски и сардельки. Прирост стоимости составляет 3,99%, средняя цена — 508,68 рубля за кило продукта. В то же время свердловские статисты отметили, что вареная колбаса потеряла в цене 0,4%. Теперь ее стоимость в магазинах в среднем будет составлять 478,94 рубля за кг. На 1,6% подорожали также и куриные яйца. Теперь средняя стоимость десятка яиц составляет 82,98 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в Свердловской области подорожали сильнее всего, а какие стали дешевле. Среди подешевевших продуктов — огурцы и картофель. Среди самых быстро растущих в цене назвали сахар, соль, муку и растительное масло.

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